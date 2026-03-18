Родители ребёнка, «набитого тряпками», выиграли дело против СК в Челябинске

Челябинцы Дмитрий и Елена Ершовы, которые уже четвёртый год ищут правду о гибели их новорождённого сына в больнице через две недели после появления на свет, добились признания незаконным бездействие следователя, который вёл расследование уголовного дела. Об этом Дмитрий Ершов рассказал корреспонденту chel.aif.ru.
Соответствующее постановление вынес суд Центрального района.
«11 марта 2026 года Центральный районный суд г. Челябинска, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, вновь признал незаконным бездействие должностного лица Следственного управления СК России по Челябинской области. Суд постановил: признать незаконным бездействие руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области, выразившееся в непринятии процессуального решения по жалобе Ершова Дмитрия Сергеевича, поданной в порядке ст. 124 УПК РФ 06 января 2026 года. Суд обязал руководителя первого отдела устранить допущенные нарушения и принять предусмотренное законом процессуальное решение», — говорится в тексте документа.
Напомним, ранее семья Ершовых обращалась за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину.
Малыша без согласия родителей перевели в другую больницу, где через две недели он умер. В заключении значились врождённые патологии, но после эксгумации обнаружилось, что вместо внутренних органов тело ребёнка заполнили ветошью. По факту смерти возбудили два уголовных дела — о халатности и причинении смерти по неосторожности. Однако расследование затянулось. Ершовы были уверены, что дело пытаются замять, а следователь намеренно затягивает процесс и фальсифицирует материалы. «После всех нарушений делом займётся отдел криминалистики», — рассказал Дмитрий Ершлов chel.aif.ru.