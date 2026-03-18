Родители ребёнка, «набитого тряпками», выиграли дело против СК в Челябинске

Малыша без согласия родителей перевели в другую больницу, где через две недели он умер. В заключении значились врождённые патологии, но после эксгумации обнаружилось, что вместо внутренних органов тело ребёнка заполнили ветошью. По факту смерти возбудили два уголовных дела — о халатности и причинении смерти по неосторожности. Однако расследование затянулось. Ершовы были уверены, что дело пытаются замять, а следователь намеренно затягивает процесс и фальсифицирует материалы. «После всех нарушений делом займётся отдел криминалистики», — рассказал Дмитрий Ершлов chel.aif.ru.