Волгоградцу грозит два года тюрьмы за угрозу жене расправой

В Волгоградской области завершилось расследование дела в Старополтавском районе. Местный житель систематически угрожал своей жене убийством, используя то нож, то топор, а в последний раз и вовсе пытался задушить, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Сотрудники МВД по Старополтавскому району выяснили, что 45-летний мужчина регулярно злоупотреблял алкоголем. После выпивки он начинал ругаться с 37-летней женой, обвиняя ее в плохом ведении хозяйства. С февраля 2025 по февраль 2026 года он пять раз угрожал ей расправой. Каждый раз он брал в руки опасные предметы: то кухонный нож, то топор. Женщине удавалось успокоить супруга, но через некоторое время кошмар повторялся.
Последней каплей стало происшествие 2 февраля 2026 года, когда мужчина попытался задушить жену руками. После этого она не выдержала и обратилась в полицию. Злоумышленника быстро задержали. Он признался в содеянном, объяснив свое агрессивное поведение чрезмерным употреблением алкоголя.
За свои действия мужчине грозит до двух лет лишения свободы.