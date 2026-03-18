Чебаркульцу вынесли приговор за мопед для 14-летнего сына

Мужчина разрешил ему покататься, а ребенок врезался в здание.

Источник: Следственный комитет РФ

Суд Чебаркуля вынесен приговор 59-летнему местному жителю. Его признали виновным в том, что он позволил своему 14-летнему сыну управлять мопедом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Следователи установили, что в 2025 году мужчина, понимая, что мопед — это опасное транспортное средство, для управления которым нужен возраст 16 лет и водительское удостоверение, все равно дал его своему сыну.

В результате в ноябре прошлого года подросток не справился с управлением и врезался в здание. Мальчик получил переломы и многочисленные ушибы конечностей. Врачи оценили его травмы как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, полученных от сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. А сам мопед конфискован в пользу государства.