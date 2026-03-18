Криминалист призвал не открывать дверь незнакомцам, в том числе полицейским

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россиянам не стоит впускать в дом посторонних лиц, в том числе полицейских, а информацию о визите правоохранителей необходимо уточнять в дежурной части, заявил криминалист Михаил Игнатов.
«Во-первых, открывать незнакомым двери нельзя, в принципе никому. Кто бы ни был, даже если вам показывают удостоверение сотрудника полиции или какого-то другого правоохранительного органа. Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание» — сообщил Игнатов в беседе с NEWS.ru.
После этого, по словам криминалиста, следует перезвонить в дежурную часть отдела и задать вопросы о наличии такого сотрудника, его местонахождении и корректности адреса, на который он должен был выехать.
У полицейского можно узнать, по какому поводу тот пришел, а также выяснить местонахождение понятых. Как отметил Игнатов, в случае обыска сотрудник МВД должен предъявить соответствующую санкцию.
«Нужно понимать, что преступник не обязательно попытается попасть в квартиру. Он может стоять неподалеку, выжидать. Так что здесь надо быть крайне осторожным и внимательно смотреть, кто за вами входит в подъезд. С незнакомым человеком заходить в лифт вообще не стоит. Это общие правила безопасности, о которых сейчас, к сожалению, нельзя забывать», — заключил эксперт.