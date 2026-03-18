Петербургского пенсионера-расчленителя отправили на принудительное лечение

Санкт-Петербургский городской суд освободил от уголовной ответственности 77-летнего пенсионера Николая Шапкина, который обвинялся в жестоком убийстве своего арендодателя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику специализированного типа.

Николая Шапкина задержали в конце марта 2025 года за жестокое убийство 63-летней арендодательницы Антонины — петербургского модельера. Основным мотивом пенсионера был финансовый вопрос.

В ходе ссоры он напал на женщину. Она успела вызвать полицию, но прибывшему наряду никто не открыл. На следующий день участковый решил повторно проверить квартиру. В подъезде он столкнулся с Шапкиным, который толкал магазинную тележку. Ответы пенсионера вызвали подозрения, а содержимое тележки подтвердило худшие опасения. Внутри находились женская сумка и несколько черных пакетов. В одном из пакетов обнаружили человеческую конечность, в квартире — другие останки. В ходе следствия выяснилось, что мужчина нанес жертве более ста телесных повреждений.