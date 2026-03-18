У поселка Торфяное мужчина провалился под лед озера и погиб

В Приозерском районе состоялись поисковые работы 18 марта, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
В поисково-спасательный отряд Приозерска сегодня поступили сведения о том, что мужчина провалился под лед озера Комсомольское, которое расположено вблизи поселка Торфяное. По факту трагедии организована проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
