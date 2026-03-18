Две наркофермы с коноплей обнаружили нижегородские полицейские

В Нижегородской области правоохранители пресекли две подпольные плантации конопли и изъяли оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники отдела полиции, базирующегося в поселке Вача, входящем в состав Навашинского района, выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений 41-летним жителем этого же района.
Злоумышленник оборудовал в доме своей матери, расположенном в деревне Попышово, специальное помещение. Эта комната была отделана светоотражающим материалом, оснащена осветительными приборами, системой вентиляции и гидропонными установками. Аналогичная теплица для культивации растений была найдена в деревне Поповка, в доме, где проживал сам агроном-самоучка.
В ходе обысковых мероприятий было изъято 24 куста наркосодержащих растений.
Установлено, что в июне 2025 года мужчина освоил метод гидропоники и заказал в интернете семена растений, содержащих наркотические вещества. Выращенные растения он планировал использовать для личного потребления.
Экспертиза показала, что изъятые растения являются каннабисом (марихуаной) общей массой 273,2 грамма в высушенном виде.
Кроме того, при обыске у подозреваемого была обнаружена винтовка ТОЗ-8 калибра 5,6 мм с 30 патронами, которые он хранил незаконно.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, касающимся незаконного оборота оружия, наркотиков и культивирования растений, содержащих наркотические вещества.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Правоохранительные органы напоминают, что о любых противоправных действиях можно сообщить по телефону 02 или 102 (с мобильного), через интернет-приемную или лично обратившись в ближайший отдел полиции.
