Трех мужчин задержали во время кражи 2 тонн топлива с тепловоза в Ленобласти

Транспортная полиция задержала трех мужчин, которые сливали топливо с тепловоза на станции Владимирская в Гатчинском районе. Об этом сообщил Piter.TV.
Один из подозреваемых, 47-летний мужчина, воспользовался служебным положением и подключился к топливной системе локомотива. Двое сообщников — 37 и 42 лет — подъехали к месту на машине, чтобы вывезти украденное.
— К моменту задержания они успели слить больше двух тонн дизельного топлива. Ущерб оценили в 143 тысячи рублей, — уточнило издание.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Сейчас все трое находятся под обязательством о явке. Расследование продолжается, полиция проверяет, причастны ли задержанные к аналогичным преступлениям.