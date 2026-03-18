Нижегородца отправили в колонию за поджог жены

В Дзержинске завершилось судебное разбирательство по делу мужчины, совершившего поджог своей супруги. Информация об этом поступила от Следственного комитета и прокуратуры Нижегородской области.
Инцидент произошел в апреле 2025 года. Между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, желая убить жену, плеснул на нее горючей смесью. Женщина в этот момент находилась возле плиты, что привело к возгоранию ее одежды.
Тем не менее, умысел на убийство не был реализован. Пострадавшая сумела самостоятельно ликвидировать пламя и скрыться. В результате нападения она получила серьезные термические травмы лица, головы и тела. Некоторые из этих ожогов оставили необратимые последствия, повлекшие за собой деформацию внешности.
В отношении жителя Дзержинска было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд признал его виновным в совершении данного преступления и приговорил к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.
