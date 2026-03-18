71-летнего жителя Октябрьска осудили на 11 лет за наркотики

В Октябрьске задержали 71-летнего жителя за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В апреле прошлого года ранее судимый пенсионер купил в неустановленном месте наркотики, привез их домой на своей «Оке» и там расфасовал.
«Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку в мае 2025 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
При обыске квартиру у мужчины нашли 11 свертков с наркотиком общей массой более 12,5 граммов. Жителя Октябрьска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорили к 11 годам колонии особого режима. Также у него конфисковали мобильный телефон и деньги, эквивалентные стоимости автомобиля «Ока».