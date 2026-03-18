71-летнего жителя Октябрьска осудили на 11 лет за наркотики

При обыске квартиру у мужчины нашли 11 свертков с наркотиком общей массой более 12,5 граммов. Жителя Октябрьска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорили к 11 годам колонии особого режима. Также у него конфисковали мобильный телефон и деньги, эквивалентные стоимости автомобиля «Ока».