Ревнивый житель Дзержинска пытался сжечь свою сожительницу

За это он получил восемь лет колонии.

Житель Дзержинска, пытавшийся убить сожительницу, получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В апреле прошлого года в квартире дома на проспекте Свердлова в ходе ссоры мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег зажигалкой. Сожительница была доставлена в медучреждение, где ей своевременно оказали помощь. Известно, что конфликт произошел из-за ревности.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Нижнего Новгорода попытался зарезать свою сожительницу.