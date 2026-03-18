Ревнивый житель Дзержинска пытался сжечь свою сожительницу

Житель Дзержинска, пытавшийся убить сожительницу, получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
В апреле прошлого года в квартире дома на проспекте Свердлова в ходе ссоры мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег зажигалкой. Сожительница была доставлена в медучреждение, где ей своевременно оказали помощь. Известно, что конфликт произошел из-за ревности.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.
