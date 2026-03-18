Двух подростков осудили на 6 лет за поджог базовых станций в Нижнем

Суд вынес приговор двум подросткам 16 и 17 лет, признанным виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, уточнив, что фигуранты получили 6 лет и 6 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Следствием установлено, что в мае 2025 года юноши получили задание от неизвестного в Telegram. За денежное вознаграждение они подожгли три базовые станции сотовой связи в Ленинском районе Нижнего Новгорода, фиксируя свои действия на видео для отчета перед заказчиком. Злоумышленники были оперативно задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.
В ходе расследования в образовательные учреждения были внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. СК России напоминает, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодежь через соцсети для участия в диверсиях. Ведомство призывает граждан немедленно сообщать о попытках вербовки, напоминая о неотвратимости наказания за преступления против безопасности государства.
