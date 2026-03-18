Двух подростков осудили на 6 лет за поджог базовых станций в Нижнем

Следствием установлено, что в мае 2025 года юноши получили задание от неизвестного в Telegram. За денежное вознаграждение они подожгли три базовые станции сотовой связи в Ленинском районе Нижнего Новгорода, фиксируя свои действия на видео для отчета перед заказчиком. Злоумышленники были оперативно задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.