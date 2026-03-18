В Татарстане задержали автостопщика, угнавшего машину в одной из деревень по пути в Челны

В Татарстане задержали автостопщика, укравшего машину у жителя деревни Иркен Бугульминского района.

Как сообщает МВД по РТ, мужчина, живший в деревне, припарковал свою «Ниву» рядом с домом, однако забыл ключи зажигания внутри. В этот момент в населенный пункт прибыл автостопщик, ехавший из Лениногорска в Челны. Заметив незапертый автомобиль, он сел в него, завел и уехал в автоград. Доехав до Челнов, мужчина оставил машину на парковке у одного из автосервисов.

Хозяин машины, заметив пропажу, обратился в полицию, которая установила личность угонщика и задержала его. Свою вину задержанный признал полностью, ему грозит до 5 лет лишения свободы.