Крупный штраф или арест грозит воронежскому байкеру за пьяную езду без прав

15 суток ареста или штраф в размере 45 тысяч рублей грозят любителю пьяной езды из Бобровского района. Мужчину, который управлял мопедом OMAKS, зхаметили инспекторы в селе Слобода. Внимание полицейских привлеку неуверенный стиль вождения, наводивший на мысль, что байкер пьян.
Это подтвердил алкотестер, который выдал показания: 0,356 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Но оказалось, что это не единственный грех водителя. У мужчины не оказалось водительских прав. На нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления транспортными средствами.