14 пропавших без вести найдены живыми в Воронежской области

С 9 по 15 марта добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» приняли 22 заявки о пропавших людях. Благодаря оперативной работе волонтеров и неравнодушных граждан 14 человек найдены живыми. Об этом добровольцы сообщили 17 марта.
Самыми напряженными днями стали вторник и среда. 10 марта поступило сразу два сообщения о пропаже 11-летних мальчиков. Когда добровольцы выехали на место, выяснилось, что дети ушли гулять вместе, и к ним присоединился третий товарищ. К счастью, всех троих школьников удалось оперативно найти и вернуть родителям.
11 марта случился настоящий «шквал» заявок — сразу 9 сообщений, 6 из которых были срочными. Пропавшего семилетнего ребенка нашла полиция, с ним все хорошо. Малыш дву лет был обнаружен родственниками самостоятельно. 16-летний подросток с проблемами со здоровьем также найден живым.
Кстати, благодаря добровольцам домой вернулся 76-летний дедушка. Волонтеры установили его личность и помогли доставить пожилого человека по месту проживания.
Еще одна история с хорошим концом произошла с 65-летней женщиной. После того как «Группа коротких прозвонов» обзвонила больницы и распространила ориентировку в соцсетях, бабушку узнали. Она находилась в одной из городских больниц, информация о ней была передана родным.
В четверг, 12 марта, вовремя завершилась прогулка семилетнего ребенка, который уже находился дома к моменту сбора информации о его пропаже.
13 и 14 марта также принесли результаты: девочка 13 лет вернулась сама, а 11-летний ребенок найден живым.
К сожалению, с 13 марта продолжаются поиски 72-летнего мужчины, ушедшего из дома. Сайт VRN.KP сообщал ранее, что Николай Васильевич Кретинин страдает провалами в памяти и дезориентирован. Сосед видел, как пенсионер вышел из автобуса на конечной остановке в селе и ушел в неизвестном направлении.