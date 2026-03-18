Видео мощного землетрясения в Магадане появилось в сети

Сильное землетрясение в Магадане, снятое очевидцами, появилось в российском интернет-пространстве. Видео публикует портал 360.ru.
В квартирах шатались люстры, с полок и из шкафов падали предметы, на улице сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Некоторые жители города выскочили на улицу, успев по-быстрому одеться и схватив детей.
«Тряхнуло очень сильно, падали вещи с полок, чуть кровать двухъярусная не упала (я на ней была, на втором этаже). Сразу начали собираться выходить на улицу, в подъезде потрескалась штукатурка, немного треснула стена. Мы очень испугались, впервые такое сильное землетрясение было», — рассказала местная жительница.
Как сообщили городские власти, толчок магнитудой 5 баллов произошел на глубине 10 км и располагался в 12-ти км от села Клепка Магаданской области. Все чрезвычайные службы были приведены в полную готовность, людей предупредили о возможных перебоях в подаче воды и электричества.