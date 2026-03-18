15-летний подросток предстанет перед судом за убийство отца на Кубани

В Северском районе подросток зарезал отца во время конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Северском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя. 15-летнего юношу обвиняют в совершении особо тяжкого преступления — убийстве собственного родителя.

Кровавая драма разыгралась ночью 21 октября в одном из частных домов поселка Черноморского. По данным следствия, между подростком и его отцом вспыхнул острый бытовой конфликт. В ходе ссоры юноша схватил нож и нанес папе несколько точных ударов в область шеи.

Очевидцы происшествия немедленно вызвали на место экстренные службы. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение. Врачи боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми — на следующее утро мужчина скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в ходе допросов подросток полностью признал свою вину в содеянном. На данный момент следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, который в ближайшее время рассмотрит его по существу и вынесет приговор.

