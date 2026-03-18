Экс-главу волгоградской полиции Тоймухамедова освободили от наказания за хищения

Бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова, которого

Бывшего замначальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова, которого ранее приговорили к 1,5 года колонии-поселения за хищения из ставропольского бюджета, освободили от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности преследования.

Как сообщает «Коммерсантъ», такое решение принял Ставропольский краевой суд, рассмотрев жалобу 43-летнего экс-полковника на приговор. Тоймухамедов полностью признал вину и возместил причиненный ущерб в сумме 2,25 млн рублей.

В сентябре 2019 года Руслан Тоймухамедов и экс-руководитель Фонда поддержки предпринимательства Ставропольского края Елена Самарина, как уточняет издание, вступили в преступный сговор с целью хищения средств из бюджета, выделенного министерством экономического развития на международную выставку и бизнес-миссию в Турции и Туркменистане.

Ранее сообщалось, что преступная схема была реализована в период профессиональной деятельности Тоймухамедова, предшествующий его назначению шефом волгоградской полиции.

Как установило следствие, в смету они включили фиктивных участников. Сама поездка не состоялась, но Тоймухамедов и Самарина сделали фальшивые отчеты о расходовании средств. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Тоймухамедова задержали на рабочем месте в волгоградском Главке полиции и поместили в СИЗО 19 мая 2025 года. В основу обвинения легли материалы, собранные ставропольским управлением ФСБ России. Приговор эс-главе волгоградской полиции вынес Ленинский райсуд Ставрополя в декабре 2025 года.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!