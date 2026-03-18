В Перми обвиняемому в убийстве и попытке спрятать тело вызвали скорую в суд

Обвиняемый в убийстве, которого поймали при попытке вынести обмотанное скотчем тело жертвы в подъезд, почувствовал себя плохо во время судебного заседания, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru из Дзержинского районного суда Перми.
Мужчине стало плохо, когда он услышал, какое наказание запросил для него прокурор. Когда представитель обвинения озвучил срок в 18,5 года колонии, подсудимый стал нецензурно выражаться и перешёл на крик. Потом, впрочем, извинился и попросил суд о перерыве, сообщает корреспондент perm.aif.ru.
Во время перерыва в суд вызвали скорую: обвиняемый почувствовал недомогание.
Напомним, уголовное дело было возбуждено из-за убийства, совершённого в конце декабря 2025 года. По версии следствия, обвиняемый расстрелял своего приятеля и пневматического пистолета и добил ножом, а потом обмотал тело полиэтиленовыми пакетами и скотчем и вынес его в подъезд, намереваясь избавиться от улик, но был схвачен полицией.