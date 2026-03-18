Что известно о деле археолога Александра Бутягина, обвиняемого Киевом в раскопках в Крыму

В Польше завершилось заседание суда первой инстанции по делу сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Судья Дариуш Любовский постановил удовлетворить запрос Киева об экстрадиции российского ученого.
«Предвзятость европейских судов сегодня отвечает тому раздутому русофобскому настроению, которое присутствует в ряде стран. Понятно, что такие вердикты не отвечают демократическим принципам. Со своей стороны мы можем занимать только активную позицию и оспаривать эти решения», — заявил Чепа.
Как рассказывала «Фонтанка», Александр Бутягин — авторитетный историк, заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа и популярный лектор. Ученый был задержан польскими спецслужбами в декабре 2025 года во время следования проездом из Нидерландов на Балканы.
Причиной ареста стало требование Украины, которая обвиняет археолога в проведении «незаконных раскопок» в крымском Мирмекии в период с 2014 по 2019 год. Как уточняет РБК, Киев настаивает, что научная деятельность Бутягина привела к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва эти претензии категорически отвергает, считая вопрос о принадлежности Крыма закрытым, а преследование ученого называет политически мотивированным.
В рамках судебного заседания были озвучены следующие доводы защиты:
• Нет доказательств ущерба: по словам адвоката Адама Доманьского, в материалах дела нет данных о том, что памятник был поврежден. Указанная сумма «ущерба» является лишь гипотетической стоимостью археологических работ.
• Истек срок давности: защита настаивает, что по событиям 2014−2019 годов срок привлечения к ответственности закончился еще 1 января 2024 года.
• Угроза жизни и правам: на Украине ученый не сможет рассчитывать на справедливый суд. Кроме того, содержание в СИЗО несет прямую угрозу его жизни и здоровью.
Вынесенное решение не означает немедленной экстрадиции: защита археолога намерена обжаловать вердикт в суде высшей инстанции.