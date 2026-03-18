Пенсионерка из Рязани по наивности стала курьером мошенников под Волгоградом

В Волжском задержали пенсионерку, которая работала курьером у телефонных мошенников, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на полицию. История началась в январе 2026 года, когда 84-летней жительнице Волжского стали звонить неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая женщину, что ее деньги в опасности, и их нужно срочно перевести на «безопасный счет». Пожилая волжанка поверила аферистам.
Вскоре к ней домой пришла незнакомка, которой доверчивая пенсионерка передала 2 миллиона 100 тысяч рублей наличными. Когда деньги не вернулись, а телефоны звонивших стали недоступны, жертва поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска быстро установили, кто забрал деньги. Это оказалась 66-летняя жительница Рязани, которую вскоре задержали.
В ходе допроса выяснилось, что задержанная женщина сама стала жертвой тех же мошенников. Они обманом похитили у неё 400 тысяч рублей. Аферисты пообещали вернуть ей деньги, если она согласится поехать в Волжский и забрать наличные у человека, на которого они укажут. Женщина согласилась и выполнила указания. При обыске у неё дома обнаружили и изъяли часть похищенных средств.
Сейчас полиция активно ищет остальных участников преступной схемы.