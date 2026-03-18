Пенсионерка из Рязани по наивности стала курьером мошенников под Волгоградом

В ходе допроса выяснилось, что задержанная женщина сама стала жертвой тех же мошенников. Они обманом похитили у неё 400 тысяч рублей. Аферисты пообещали вернуть ей деньги, если она согласится поехать в Волжский и забрать наличные у человека, на которого они укажут. Женщина согласилась и выполнила указания. При обыске у неё дома обнаружили и изъяли часть похищенных средств.