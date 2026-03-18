В Горожанском кадетском корпусе и его филиале под Воронежем выявили нарушения законодательства

В деятельности Горожанского казачьего кадетского корпуса и его Острогожского филиала выявлены нарушения законодательства об образовании. В частности, они касались процедуры приема подростков в учреждение, принятия локальных актов, а также обеспечения кадетов вещевым довольствием. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, установлено, что индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась ненадлежащим образом. Также надзорное ведомство зафиксировало отступления от норм пожарной безопасности и нарушения при организации медицинского обслуживания обучающихся.
По итогам проверки региональному министерству образования внесли представление об устранении нарушений. В настоящее время большая часть из них устранена, руководитель и сотрудники образовательной организации привлечены к дисциплинарной ответственности.