Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Горожанском кадетском корпусе и его филиале под Воронежем выявили нарушения законодательства

Оказалось, что там не все в порядке с документами и с приемом детей.

В деятельности Горожанского казачьего кадетского корпуса и его Острогожского филиала выявлены нарушения законодательства об образовании. В частности, они касались процедуры приема подростков в учреждение, принятия локальных актов, а также обеспечения кадетов вещевым довольствием. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, установлено, что индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась ненадлежащим образом. Также надзорное ведомство зафиксировало отступления от норм пожарной безопасности и нарушения при организации медицинского обслуживания обучающихся.

По итогам проверки региональному министерству образования внесли представление об устранении нарушений. В настоящее время большая часть из них устранена, руководитель и сотрудники образовательной организации привлечены к дисциплинарной ответственности.