Суд вынес приговор подросткам, поджигавшим станции сотовой связи в Нижнем Новгороде

Свои преступные действия они снимали на телефон.

Источник: Время

Суд вынес приговор двум подросткам из Нижнего Новгорода, причастным к террористическому акту, сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

В мае прошлого года за деньги злоумышленники 16 и 17 лет подожгли три базовые станции сотовой связи около жилых домов в Ленинском районе.

Как рассказали в региональном СУ СКР, задание поступило несовершеннолетним от неизвестного в Telegram. Также известно, что свои преступные действия они снимали на камеру мобильного телефона.

Позже их задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

В результате один из них проведет в воспитательной колонии 6 лет и 3 месяца, а другой — 6 лет.

Ранее осудили двух несовершеннолетних нижегородцев за теракт на железнодорожной станции.