Полицейский из Шалинского района обвиняется в избиении двух мужчин

В Шалинском районе судят бывшего полицейского Юрия Золотко, который избил двух мужчин. Как полагает обвинение, мужчина совершил два преступления, в 2019 и в 2020 годах. В первом случае Золотко зашел домой к потерпевшему, чтобы проверить информацию о правонарушении. Хозяин высказал недовольство, за что получил от полицейского удар в грудь.
— В 2020 году Золотко доставил другого мужчину в отдел полиции из-за нарушения условий административного надзора и в кабинете также нанес ему несколько ударов в грудь, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Юрия Золотко обвиняют в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия».
В апреле 2025 года мужчину оправдали. Свердловский суд также оставил приговор в силе, однако после рассмотрения дела Седьмым кассационным судом общей юрисдикции его передали на новое судебное рассмотрение.