Стало известно о задержании в Краснодаре директора детской школы искусств им. Захарченко

О задержании директора Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Захарченко, заслуженного деятеля искусств Кубани Ивана Албанова 18 марта сообщил кубанский журналист Андрей Кошик. Затем эти данные получили подтверждение: на сайте Краснодарского краевого суда проявилась информация о том, что Прикубанский районный суд Краснодара избрал для Албанова меру пресечения в виде домашнего ареста.
Это сделано в рамках расследования по ч. 5 ст. 290 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за получение взятки в крупном размере.
Школу искусств Иван Албанов возглавляет в течение последних 11 лет. Ранее он был главным хормейстером Кубанского казачьего хора.
На официальном сайте ККХ Албанов по-прежнему значится в качестве директора школы искусств.