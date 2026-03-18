Стало известно о задержании в Краснодаре директора детской школы искусств им. Захарченко

О задержании директора Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Захарченко, заслуженного деятеля искусств Кубани Ивана Албанова 18 марта сообщил кубанский журналист Андрей Кошик. Затем эти данные получили подтверждение: на сайте Краснодарского краевого суда проявилась информация о том, что Прикубанский районный суд Краснодара избрал для Албанова меру пресечения в виде домашнего ареста.