Экс-спецназовец бесследно исчез в тайге по сценарию Усольцевых, его ищут 10 дней

Бывший спецназовец Виктор Потаенков пропал в красноярской тайге по точно такому же сценарию, как семья Усольцевых, — следов мужчины не могут найти уже десять дней. Об этом пишет SHOT.
По информации канала, на данный момент пешие поиски приостановлены из-за плохой погоды: в районе сильная метель. Сейчас в поисках задействованы только дроны МЧС.
Как утверждают эксперты, заблудиться в той части парка, где зашел Потаенков, маловероятно, поскольку там исхоженные тропы, есть лестницы и указатели. «Но есть риск уйти в заповедную зону, куда вход запрещен, — там посещение уже на свой страх и риск», — приводит SHOT слова экспертов.
В поисках мужчины задействовали около 100 человек — это спасатели, полиция, МЧС, волонтеры «ЛизаАлерт», «Азимут», «Поиски пропавших детей». Поисковики осмотрели самые сложные участки — от Китайской стенки до скал Ермак, Сторожевой, Такмак. Всего на данный момент обследовано более 80 километров.
Последний раз 55-летнего Виктора зафиксировали камеры наблюдения на парковке у нацпарка «Красноярские Столбы» 9 марта, где он оставил свой автомобиль и отправился к восточному входу парка.
По камерам видно, как Виктор, одетый в синюю куртку (SHOT публикует его фото), поднялся по лестнице и исчез в лесу. Позднее его телефон был вне доступа.
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины.
SHOT отмечает, что сценарий загадочной пропажи Потаенкова напоминает историю Усольцевых. При этом точки пропажи семьи и экс-спецназовца находятся примерно в 240 километрах друг от друга, в этих местах протекает река Мана.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода. Активные поиски семьи завершились 12 октября прошлого года. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.