Инспектора по маломерным судам из Хакасии подозревают в коррупции

В Абакане бывшего старшего государственного инспектора по маломерным судам подозревают в коррупции. Пока известно о четырех эпизодах. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с августа 2024 по август 2025 года чиновник через посредника получил от четырех жителей соседней с Красноярским краем республики взятки на сумму 120 тысяч рублей за то, чтобы им выдали удостоверения на право управления маломерными судами без учебы и экзаменов.
Фигуранта заключили под стражу. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды. Действиям взяткодателей и посредника также будет дана правовая оценка.