Пьяный волгоградец толкнул незнакомца, тот погиб

Трагедия произошла в Волжском, обвиняемый полностью признал вину.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Волжского направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

Следствие установило, что трагедия разыгралась 29 ноября 2023 года. Мужчина, будучи пьяным, находился у себя дома, когда услышал стук в дверь. Выйдя в подъезд, он увидел незнакомца, который пытался войти в его квартиру. Не выясняя причин такого поведения, волгоградец толкнул его. Потерпевший упал на лестничную площадку, ударившись головой. От полученной травмы мужчина впоследствии скончался в больнице.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь его судьбу решит Волжский городской суд Волгоградской области.