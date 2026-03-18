В Беларуси пенсионер может сесть на пять лет из-за 50 рублей. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.
В понедельник, 16 марта, начальник отделения Лидского отдела Департамента охраны проверял объекты. В поле зрения попал 72-летний водитель государственной организации. Пенсионер намеревался забрать с собой 20 литров казенного топлива.
В тот момент, когда вскрылся факт хищения, мужчина ничего не придумал, кроме как «решить вопрос на месте».
«Цена сделки с совестью — 50 белорусских рублей», — отметили в милиции.
Начальник отделения предупредил пенсионера об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако мужчина продолжал стоять на своем, навязывая деньги. В отношении водителя заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
