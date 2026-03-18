Волжский суд признал экстремистским движение за восстановление СССР

Волжский городской суд признал экстремистской деятельность Комитета безопасности России (КОБРа), сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Работа организации запрещена на территории региона.

Областное управление Министерства юстиции РФ обратилось в суд с административным иском к региональному отделению организации.

Из материалов дела следует, что с конца лета 2021 года по 27 июля 2022 участвовали в сообществе, целью которого являлась смена власти стране. Речь о восстановления СССР насильственными методами, в том числе с применением оружия.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Члены организации осуждены по уголовным статьям: публичные призывы к экстремистской деятельности, организация экстремистского сообщества и участие в нем.

Волжский горсуд учел эти приговоры и признал обоснованными требования истца.