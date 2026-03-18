20-летнего ростовчанина подозревают в распространении детского порно через интернет

Против ростовчанина возбудили уголовное дело за публикацию порно с детьми в сети.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове возбудили уголовное дело о распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в феврале 20-летний дончанин, находясь у себя дома, публиковал в интернете материалы с порнографическими изображениями детей. Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела.