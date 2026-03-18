Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении крыши дома в Володарском округе

По словам жильцов, в марте из-за вовремя неубранного снега с крыши дома 1986 года постройки частично обрушились перекрытия. С тех пор чердак и квартиры заливает талой водой, но никаких мер никто не принимает. При этом известно, что здание признали аварийным еще в 2024 году, однако расселить людей собираются только к концу 2032-го.