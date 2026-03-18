Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении крыши дома в Володарском округе

Жители рабочего поселка Юганец Нижегородской области пожаловались в соцсетях на ненадлежащее содержание многоквартирного дома на улице Фабричной. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам жильцов, в марте из-за вовремя неубранного снега с крыши дома 1986 года постройки частично обрушились перекрытия. С тех пор чердак и квартиры заливает талой водой, но никаких мер никто не принимает. При этом известно, что здание признали аварийным еще в 2024 году, однако расселить людей собираются только к концу 2032-го.
После того как история получила огласку в интернете, в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело. Теперь ход расследования лично контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю нижегородского управления доложить о предварительных и окончательных результатах. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате.
Напомним, крыша жилого дома обрушилась в Арзамасе. Около двух часов ночи под тяжестью снега рухнула кровля аварийной двухэтажки на улице Матросова. Экстренные службы провели эвакуацию жильцов, отключили газ, отопление и воду.