68-летний калининградец поверил «силовикам» и лишился более 11 млн рублей

В полицию обратился 68-летний горожанин, работающий специалистом по охране труда. Он рассказал, что ему в течении двух недель поступали звонки в мессенджере. Собеседники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, силовых структур и различных ведомств и сообщали, что калининградец подозревается в спонсировании иностранного государства. Аферисты настояли на необходимости перевода всех накоплений потерпевшего на «безопасный счет» на время «следственных действий». В результате мужчина лишился более 11 млн личных накоплений.