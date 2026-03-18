Задержан третий соучастник убийства женщины на Строгинском бульваре

Правоохранители задержали третьего соучастника убийства на Строгинском бульваре. 17-летний студент колледжа выступил в роли курьера и забрал деньги убитой предпринимательницы. Ранее по этому делу были арестованы 20-летний футболист Даниил Секач и 22-летняя жительница столицы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Столичные полицейские задержали третьего фигуранта резонансного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы. Им оказался 17-летний студент одного из колледжей, выступивший в роли курьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По версии следствия, задержанный юноша получил похищенное от ранее арестованной москвички. Она подобрала деньги и ценности, выброшенные основным подозреваемым из окна квартиры сразу после преступления.

Накануне Тушинский районный суд Москвы отправил под арест главного фигуранта дела, игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача. Спортсмена обвиняют в убийстве 48-ней женщины, совершенном 13 марта.

