Задержан третий соучастник убийства женщины на Строгинском бульваре

Столичные полицейские задержали третьего фигуранта резонансного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы. Им оказался 17-летний студент одного из колледжей, выступивший в роли курьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По версии следствия, задержанный юноша получил похищенное от ранее арестованной москвички. Она подобрала деньги и ценности, выброшенные основным подозреваемым из окна квартиры сразу после преступления.
Накануне Тушинский районный суд Москвы отправил под арест главного фигуранта дела, игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача. Спортсмена обвиняют в убийстве 48-ней женщины, совершенном 13 марта.