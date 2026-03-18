Задержан третий соучастник убийства женщины на Строгинском бульваре

Столичные полицейские задержали третьего фигуранта резонансного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы. Им оказался 17-летний студент одного из колледжей, выступивший в роли курьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.