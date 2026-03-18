Пассажирский поезд сбил насмерть 37-летнего мужчину в Ростовской области

На железнодорожном перегоне Кизитеринка — Развилка в Ростовской области пассажирский поезд сбил насмерть 37-летнего мужчину. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Как уточнили в ведомстве, погиб житель донской столицы. Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Правоохранители еще выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.
