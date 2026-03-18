Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский поезд сбил насмерть 37-летнего мужчину в Ростовской области

Житель Ростова погиб на железнодорожном перегоне Кизитеринка — Развилка.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном перегоне Кизитеринка — Развилка в Ростовской области пассажирский поезд сбил насмерть 37-летнего мужчину. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, погиб житель донской столицы. Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Правоохранители еще выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.