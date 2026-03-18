Экс-полицейский из Волгограда освобожден от наказания за хищение 2,5 млн

Бывший заместитель начальника полиции ГУ МВД по Волгоградской области Руслан Тоймухамедов освобожден от наказания за хищение 2,25 млн рублей из ставропольского бюджета. Такое решение принял краевой суд.

43-летний экс-полковник раскаялся, полностью признал свою вину и возместил весь причиненный ущерб, сообщает «Коммерсантъ».

Тоймухамедова арестовал Ленинский райсуд Ставрополья в мае 2025 года. Следствие заподозрило его в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Аферу он организовал вместе с экс-руководителем Фонда поддержки предпринимательства Ставропольского края Еленой Самариной. Деньги, которыми они распорядились по своему усмотрению, были выделены минэкономразвития края на организацию международной выставки и бизнес-миссии в Турции и Туркменистане.

По данным следствия, подельники включили в смету фиктивных участников — они не принимали участие в запланированных в рамках миссии мероприятиях и не получали никаких услуг. В министерство фигуранты уголовного дела представили фальшивые отчеты.

В декабре 2025 года Ленинский райсуд Ставрополя приговорил Руслана Тоймухамедова к полутора годам колонии-поселения. В январе 2026-го он обжаловал это решение. Краевой райсуд удовлетворил апелляцию и освободив его от ответственности в связи с истечением срока давности.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в суд передано дело замглавврача и медсестры ЦРБ — медики раздавали инвалидность за взятки. Под следствием глава бюро МСЭ. Один из посредников в таком преступлении уже осужден.