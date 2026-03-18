Экс-полицейский из Волгограда освобожден от наказания за хищение 2,5 млн

Тоймухамедова арестовал Ленинский райсуд Ставрополья в мае 2025 года. Следствие заподозрило его в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Аферу он организовал вместе с экс-руководителем Фонда поддержки предпринимательства Ставропольского края Еленой Самариной. Деньги, которыми они распорядились по своему усмотрению, были выделены минэкономразвития края на организацию международной выставки и бизнес-миссии в Турции и Туркменистане.