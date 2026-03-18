Под Воронежем рецидивист задержан за убийство сожительницы

В Россошанском районе полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве своей 49-летней сожительницы в ходе бытового конфликта. Фигурант оказался матерым рецидивистом. Ранее он уже неоднократно отбывал наказание за различные преступления, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое также привело к смерти человека. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Трагедия произошла днем 13 марта 2026 года в селе Архиповка. По версии следствия, мирное застолье с употреблением алкоголя переросло в словесную перепалку между гражданскими супругами. В разгар ссоры мужчина схватил нож и нанес женщине смертельный удар в область грудной клетки. Очевидцы происшествия вызвали полицию, однако спасти пострадавшую не удалось — она скончалась на месте до приезда медиков.
Сейчас следственные органы СК по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство», по которой фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.