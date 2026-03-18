Экс-мэр Сочи Копайгородский подтвердил в суде, что не признает вину

Бывший мэр Сочи обвиняется в растрате в особо крупном размере, получении взятки и легализации преступных доходов. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.