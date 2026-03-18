Экс-мэр Сочи Копайгородский подтвердил в суде, что не признает вину

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский подтвердил в суде, что не признает вину по делу о растрате и взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
В среду Мещанский суд столицы приступил к рассмотрению дела в отношении Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько.
«Вину в преступлениях не признаю, никаких преступлений я не совершал», — заявил Копайгородский.
Янина Копайгородская выразила схожую позицию. Оба выступили очень коротко, указали, что более подробно выскажутся позднее.
Супруги, родители пятерых детей, в «аквариуме» зала заседаний крепко держали друг друга за руки, сидели очень близко, о чем-то перешептывались.
Бывший мэр Сочи обвиняется в растрате в особо крупном размере, получении взятки и легализации преступных доходов. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил взятку на сумму 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.
Янине Копайгородской, помимо соучастия в растрате и посредничества во взяточничестве, вменяется принуждение свидетелей к даче ложных показаний. По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2024 года она угрожала причинением вреда здоровью одному из свидетелей, а в ноябре-декабре через своего помощника Пасунько подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.
В настоящее время супруги Копайгородские содержатся под стражей в Москве. Янина была помещена в СИЗО после того, как следствие выявило факты давления на свидетелей в период ее нахождения под домашним арестом.
Суд в Сочи в начале 2026 года изъял в доход государства имущество экс-мэра Копайгородского и его близких на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. Установлено, что активы фигурантов иска Генпрокуратуры РФ были приобретены на коррупционные доходы.