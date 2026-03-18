Воронежец обнаружил десять новорождённых мышат в кресле своего автомобиля

Мыши поселились в одном из автомобилей в воронежском ЖК «Озерки». Владелец транспортного средства пожаловался на грызунов в социальных сетях.
Мужчина рассказал, что обнаружил в кресле машины гнездо с десятью новорождёнными мышатами. Семейство грызунов он нашёл, когда отодвинул заднее сидение. Мыши сильно повредили его.
Ранее сообщалось о массовом нашествии крыс в микрорайоне Шилово. Осенью 2025 года в поисках тепла они забирались в припаркованные автомобили и повреждали внутреннее оборудование, а также личные вещи, оставленные внутри салонов.