В Молдове директор больницы Хынчешт признал вину в деле о самоубийстве Людмилы Вартик, жены одного из топов ПАС, и подал в отставку: Он знал и не сообщил про случай отравления таблетками

Дело о смерти Людмилы Вартик. Главврач больницы Хынчешт подал в отставку.
Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку по собственному желанию, сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.
"Директор больницы Хынчешт сегодня утром подал заявление об отставке. По собственной инициативе.
Он берет на себя ответственность за этот случай. Он госпитализировал пациентку. Она провела в больнице два дня. Семья попросила не сообщать, и они не сообщили органам, полиции, прокуратуре.
Мы инициировали проверку. Директор в ходе проверки признал эту вину и подал заявление об отставке", — заявил глава Минздрава.
Примечательно, что накануне Дмитрий Вартик, муж погибшей воспитательницы из Хынчешт, подал жалобы на Психиатрическую больницу и районную больницу Хынчешт, требуя расследовать, каким образом его супруге оказывалась медицинская помощь. При этом, Вартик требует, в случае, «если будут выявлены возможные случаи халатности или бездействия, они должны быть объективно рассмотрены и оценены в соответствии с законом».
Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.
Людмила Вартик покончила с собой, а ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.
Свидетель по делу рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены. После развода Вартик выгнал жену из дома, а потом, воспользовавшись своими связями, добился лишения ее родительских прав.
