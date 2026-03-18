Планировал теракт в храме: в Уфе арестовали примкнувшего к террористам подростка

В Уфе арестовали подростка, планировавшего теракт в храме.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе суд постановил заключить под стражу 16-летнего парня, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации, содействии терроризму и его публичном оправдании. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, подростка еще в 2024 году завербовал через мессенджер куратор с Украины. Став сторонником запрещенной в России международной террористической организации, юноша по заданию вербовщика агитировал знакомых вступать в ряды террористов и размещал в соцсетях комментарии, оправдывающие их деятельность.

На этом он не остановился. Подросток планировал собрать самодельную взрывчатку и совершить теракт в одном из православных храмов Уфы. Однако сотрудники ФСБ и СК вовремя его вычислили и задержали. При обыске у него нашли экстремистскую литературу, запрещенной организации и видеоинструкцию по изготовлению бомбы.