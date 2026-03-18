В Полднево Челябинской области пожарные спасли 50 свиней

Вечером 17 марта в селе Полднево Каслинского округа на ул. Центральной произошёл пожар. Загорелся деревянный сарай, в котором находились свиньи.
Сообщение о возгорании в хозсарае поступило в ПЧ № 260 в 21:57. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что строение площадью 48 кв. м уже охвачено открытым пламенем.
Ситуация осложнялась тем, что внутри сарая находились 50 голов свиней. Однако огнеборцы не растерялись. Совместно с одним из местных жителей они сразу подали два ствола для тушения — это позволило не только сдержать распространение огня, но и спасти всех животных.
Скоро к работе подключилось отделение пожарной части № 222. Его сотрудники помогли пополнить запас воды в автоцистерне ПЧ № 260, что сыграло важную роль в успешной ликвидации возгорания.
Полностью потушить пожар удалось к 23:10. В результате происшествия уничтожены кровля и перекрытие сарая, но главное — никто из людей и животных не пострадал.