Главу Минздрава Кубани обвинили в мошенничестве на 7,5 миллиона рублей

«Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство… в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ… Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь министром здравоохранения Краснодарского края, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО “Кубанский государственный медицинский университет”, совершил хищение денежных средств, выделяемых из бюджета министерства здравоохранения РФ, в размере 7 517 026, 23 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы судов региона.