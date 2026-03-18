В Волжском передали в суд дело о гибели мужчины после падения с лестницы

В Волжском будут судить 40-летнего мужчину, который в пьяном виде толкнул незнакомца, стучавшегося в дверь.

Прокуратура города Волжского утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, которому вменяют причинение смерти по неосторожности. Подробностями поделились в прокуратуре Волгоградской области.

Вечером 29 ноября 2025 года мужчина находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения и, услышав стук в дверь, вышел на лестничную клетку, где увидел незнакомца, который пытался войти внутрь.

Вместо того чтобы разобраться в ситуации, хозяин просто толкнул его, отчего тот упал спиной на лестничную площадку и сильно ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной — потерпевший скончался в больнице.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, теперь его дело рассмотрит Волжский городской суд.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о гибели шести человек после взрыва на КНС.