В Волжском передали в суд дело о гибели мужчины после падения с лестницы

Прокуратура города Волжского утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, которому вменяют причинение смерти по неосторожности. Подробностями поделились в прокуратуре Волгоградской области.
Вечером 29 ноября 2025 года мужчина находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения и, услышав стук в дверь, вышел на лестничную клетку, где увидел незнакомца, который пытался войти внутрь.
Вместо того чтобы разобраться в ситуации, хозяин просто толкнул его, отчего тот упал спиной на лестничную площадку и сильно ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной — потерпевший скончался в больнице.
Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, теперь его дело рассмотрит Волжский городской суд.
