42-летний мужчина под Воронежем хранил более 1000 боевых патронов в гараже

В Репьевском районе Воронежской области полицейские обнаружили в частном гараже внушительный склад боеприпасов, спрятанный среди бытовых вещей. Под металлическим коробом и старым одеялом 42-летний житель села Репьевка хранил 1080 патронов калибра 5,45 мм и 40 патронов калибра 7,62 мм. Экспертиза криминалистов подтвердила, что все находки являются боевыми, изготовлены на заводе и полностью пригодны для использования по прямому назначению.