42-летний мужчина под Воронежем хранил более 1000 боевых патронов в гараже

Полиция обнаружила у жителя Репьевского района внушительный склад боеприпасов.

Источник: Комсомольская правда

В Репьевском районе Воронежской области полицейские обнаружили в частном гараже внушительный склад боеприпасов, спрятанный среди бытовых вещей. Под металлическим коробом и старым одеялом 42-летний житель села Репьевка хранил 1080 патронов калибра 5,45 мм и 40 патронов калибра 7,62 мм. Экспертиза криминалистов подтвердила, что все находки являются боевыми, изготовлены на заводе и полностью пригодны для использования по прямому назначению.

Задержанный попытался оправдаться, заявив, что нашел ящики на заброшенном блокпосту в Белгородской области, в районе между Шебекино и селом Архангельское. Мужчина уверял, что планировал добровольно сдать опасный груз, но якобы «не успел» до их визита.

Теперь за это промедление ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). На время разбирательства суд отправил сельчанина под домашний арест.