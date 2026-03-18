В Ростовской области полиция задержала банду молодых рэкетиров

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, компания из четырех молодых людей (самому старшему — 25, младшему — 19) пришла в заведение. Двое из компании уже имели проблемы с законом — судимости за кражу и причинение вреда здоровью. Парни принялись угрожать хозяйке бара и официанту физической расправой, а затем обложили данью: потребовали платить им по 15 тысяч рублей ежемесячно в обмен на защиту.
Напоследок, чтобы не уходить с пустыми руками, квартет прихватил с витрин дорогой алкоголь и продукты. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Хозяйка кафе обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска быстро вычислили налетчиков. Задерживали их при поддержке бойцов Росгвардии по местам проживания.
Теперь на всю компанию завели уголовные дела по статьям «грабеж» и «вымогательство». Суд отправил всех четверых под стражу. Расследование продолжается.