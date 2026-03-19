В Омске завершено расследование убийства женщины, тело которой нашли в погребе

В Омске завершено расследование дела, которое возбудили после обнаружения в погребе тела женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома. Труп 51-летней жительницы села Репинка Калачинского района обнаружили в частном доме с признаками насильственной смерти.
Трагедия произошла ночью 15 декабря 2025 года. По данным следствия, после совместного распития спиртного обвиняемый нанес потерпевшей 19 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, он замыл следы крови, а тело спрятал в погреб.
«Однако следователями в ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства, изобличающие обвиняемого», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.