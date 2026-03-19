Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске завершено расследование убийства женщины, тело которой нашли в погребе

Инцидент случился в декабре 2025 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске завершено расследование дела, которое возбудили после обнаружения в погребе тела женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома. Труп 51-летней жительницы села Репинка Калачинского района обнаружили в частном доме с признаками насильственной смерти.

Трагедия произошла ночью 15 декабря 2025 года. По данным следствия, после совместного распития спиртного обвиняемый нанес потерпевшей 19 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, он замыл следы крови, а тело спрятал в погреб.

«Однако следователями в ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства, изобличающие обвиняемого», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.