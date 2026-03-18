Верховный суд России не стал возвращать Борису Надеждину его Toyota RAV4

В кассационной жалобе Надеждин сослался на «игнорирование судами нуждаемости в автомобиле по состоянию здоровья, нецелесообразность реализации автомобиля, нарушение прав супруги, не привлеченной к участию в споре». Судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова, изучив кассацию политика, не усмотрела оснований для пересмотра судебных актов по спору.
Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2024 году, попросил арбитражный суд Московской области, рассматривающий дело о его банкротстве, исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте.
Суд первой инстанции установил, что должник действительно имеет инвалидность второй группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Суд также принял во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. С первой инстанцией впоследствии согласились апелляционный суд и суд округа.
Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей. Других кредиторов у него нет.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.