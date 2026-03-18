Житель Волгоградской области вооружался ножом и топором, угрожая жене

В период с февраля 2025 по февраль 2026 года 45-летний мужчина, регулярно злоупотребляя алкоголем, пять раз брался за оружие во время ссор с 37-летней женой. Он упрекал её в плохом ведении хозяйства и демонстрировал серьёзность намерений, вооружаясь то кухонным ножом, то топором. Женщине каждый раз удавалось успокоить разбушевавшегося супруга, однако через некоторое время история повторялась.