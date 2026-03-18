Житель Волгоградской области вооружался ножом и топором, угрожая жене

Дознаватели Старополтавского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который на протяжении года терроризировал свою супругу угрозами расправы. Подробности сообщили в региональном главке МВД.
В период с февраля 2025 по февраль 2026 года 45-летний мужчина, регулярно злоупотребляя алкоголем, пять раз брался за оружие во время ссор с 37-летней женой. Он упрекал её в плохом ведении хозяйства и демонстрировал серьёзность намерений, вооружаясь то кухонным ножом, то топором. Женщине каждый раз удавалось успокоить разбушевавшегося супруга, однако через некоторое время история повторялась.
Точка в этом опасном противостоянии была поставлена 2 февраля 2026 года, когда после очередной угрозы удушения жена наконец обратилась в полицию.
Мужчину задержали, он сознался и объяснил своё поведение чрезмерным употреблением алкоголя. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам угрозы убийством, материалы переданы в суд.
Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
