В Воронеже подростка оставили в СИЗО за попытку взорвать автомобиль военного

Согласно материалам следствия, преступный замысел созрел у школьника еще в начале лета 2025 года. Утверждается, что юноша действовал по инструкции анонимного куратора из интернета. Его целью был подрыв автомобиля военнослужащего прямо в Воронеже. Для этого подросток заранее приобрел и хранил у себя боевое взрывное устройство промышленного производства, однако довести дело до конца не успел — его задержали силовики.