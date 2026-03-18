В Воронеже подростка оставили в СИЗО за попытку взорвать автомобиль военного

Воронежский областной суд признал законным продление ареста 16-летнему подростку, которого обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном обороте взрывчатки. Несмотря на попытки адвокатов добиться смягчения меры пресечения, юноша останется под стражей до 16 апреля 2026 года — к этому моменту общий срок его содержания в изоляторе достигнет 10 месяцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 марта.
Согласно материалам следствия, преступный замысел созрел у школьника еще в начале лета 2025 года. Утверждается, что юноша действовал по инструкции анонимного куратора из интернета. Его целью был подрыв автомобиля военнослужащего прямо в Воронеже. Для этого подросток заранее приобрел и хранил у себя боевое взрывное устройство промышленного производства, однако довести дело до конца не успел — его задержали силовики.
В ходе апелляции сторона защиты настаивала на переводе парня под домашний арест. Адвокаты делали упор на юный возраст, положительные характеристики с места учебы и отсутствие проблем с законом в прошлом. Однако суд счел эти доводы недостаточными, отметив особую тяжесть обвинений. Кроме того, защита не смогла представить медицинских документов, подтверждающих наличие у подростка болезней, несовместимых с пребыванием в СИЗО.